 Q7’den Porto güzellemesi! – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Q7’den güzellemesi!

    Q7’den Porto güzellemesi!
    , Observador'a verdiği röportajda öyle bir Porto güzellemesi yaptı ki akıllar karıştı. 34 yaşındaki oyuncu, "Ailemin hemen hemen tümü Benficalı... Ben de bir Sportingliydim. Ama 'ya gittiğimde fark ettim. 'Burada doğmuş olmalıyım' diye düşündüm. Sadece kulüp değil, şehir ve insanlar, hepsi farklı. Gelecekte Porto'da yaşayacağım. İyi hissettiğim yer" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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