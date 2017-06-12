 Kalmak isterim ama.. – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Kalmak isterim ama..

    Kalmak isterim ama..
    Lyon ile anılan Marcelo, İstanbul'da kalmak istediğini Başkan Fikret Orman'a iletti... Orman bir araya geldiği Brezilyalı'ya kendisine teklifler olduğunu söyledi. Marcelo ise, "İstanbul'da ve Beşiktaş'ta çok mutluyum. Ben kalmak istiyorum ama siz benden para kazanmak isterseniz saygı duyarım" dedi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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