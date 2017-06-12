 İşte taraftar işte şampiyon – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    İşte taraftar işte şampiyon

    İşte taraftar işte şampiyon

    Taraftar ortalamasını yüzde 61 yükselten ; lig, Avrupa ve kupada toplam 826 bin kişiye oynadı. En fazla takip edilen Türk takımı unvanını aldı.

    Şampiyon , bir önceki sezona göre Passolig taraftar desteğini yüzde 57 oranında arttırdı. Vodafone Park'taki seyirci ortalaması büyük yükselişe geçen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yıl maçlarını 18 bin 756 ortalama seyirci önünde oynarken, bu sezon taraftar ortalamasını yüzde 61 yükseltti. Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda maç başı seyirci ortalaması 30 bin 219 olarak kayıtlara geçti. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ı ligin en fazla seyirci ortalamasına sahip kulübü konuma getirdi. Vodafone Park'ta bu sezon lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 825 bin 968 kişi maç izledi. Siyah-beyazlılar bu sezon maçları en fazla takip edilen Türk takımı unvanının da sahibi oldu.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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