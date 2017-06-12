 ‘İnler’i alırsanız şampiyonsunuz’ – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    ‘İnler’i alırsanız şampiyonsunuz’

    ‘İnler’i alırsanız şampiyonsunuz’
    İtalyan Corriere Dello Sport, 'i haber yaptı. Başlığa da "Şampiyon olmak istiyorsanız, Gökhan İnler'i transferi edin" olarak kullandı. Zürih'te 2 kez şampiyonluk yaşayan İsviçre asıllı oyuncunun ayrıca geçen sezon Leicester'da, bu sezonda Beşiktaş'ta şampiyonluk gördüğünü hatırlattı. İnler, gönderilebilecek isimler arasında.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:09
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