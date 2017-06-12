Fikret Orman taraftara seslendi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu sezon alınan şampiyonlukta taraftarın büyük emeğinin olduğunu belirterek taraftara tebrik etti.
"HER BEŞİKTAŞLI'NIN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR"
Bugün geldiğimiz noktada her bir Beşiktaşlı'nın çok büyük emeği var. Yeşil sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcumuzdan, harçlığını biriktirip kulübümüze yollayan Yavru Kartallar'a, saha kenarında bilgeliğini konuşturan hocamız Şenol Güneş ve ekibinden, her koşulda takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, her türlü kararımda yanımda yer alan ve bana destek olan yönetici arkadaşlarımdan, gece-gündüz demeden Beşiktaş'ın başarısı için her alanda emeğini ortaya koyan fedakar kulüp çalışanlarımıza, bizimle iş birliği yapan sponsorlarımızdan, tüm branşlarda armamızı göğsünde taşıyan sporcularımıza kadar herkese tek tek şükranlarımı sunuyorum. Yine geçtiğimiz ay kulübümüze şampiyonluk kupası getiren Beşiktaş Mogaz Hentbol ve Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol takımlarımızı da ayrıca tebrik etmek istiyorum.
Biz büyük, güzel ve güçlü bir aileyiz. Tıpkı camiamızdaki gibi bir aile ortamına sahip olan futbol takımımızın daha büyük başarılara imza atacağına dair en ufak şüphem yok. Varılan hiçbir hedef bizim için son değil, yeni bir başlangıç. Asıl şimdi daha çok çalışmalıyız ve Beşiktaşımız'ın armasındaki en kutsal yıldızı dünyanın zirvesine taşımalıyız. Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun."
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:34
-
Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 40
Yorum
Aaaaaa Aaaaa çok sasirdim surpriz oldu haftalardir bilinen bir sey Lyon kovdu baska kimse istemedi zaten mecburen emekliler takimina geldi huzur ev
-
Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 40
Yorum
MNK BOŞ YORUMLARINIZI LİG BASLASIN ONDAN SONRA YAPIN BI GÖRELİM BAKALIM NASIL ADAM HEPINIZ KARALAMA POLİTİKASNDASINIZ.IYIKI ALMISIZ DEMEYN SNRA
-
Kameni önde
Toplam 7
Yorum
Fsb Bu adam33 yaşında alınıyorsa o yönetim kesinlikle haindir kim ne derse desin
Fikret Orman taraftara seslendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.