 Başkan için tatil zamanı – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Başkan için tatil zamanı

    Başkan için tatil zamanı
    Sezonu şampiyon tamamlayarak bu sezonki hedefe ulaşan 'ta başkan Fikret Orman da zorlu geçen dönemin yorgunluğu üzerinden atıyor. Başkanın Trabzon-Uzungöl'de çekip sosyal medya hesabı instagram'dan paylaştığı fotoğrafta keyfinin yerinde olduğu görüldü. Başkan Orman'ın bu gönderisi siyah-beyazlı taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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