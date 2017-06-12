Balo tarihi 6 Temmuz

Ramazana denk geldiği için şampiyonluk kutlamalarını erteleyen Beşiktaş balo için tarihi belirledi: 6 Temmuz... Beşiktaşlılığı ile bilinen pek çok şarkıcı yönetime başvurup bedava sahne almak istediklerini iletti. Feridun Düzağaç, Hayko Cepkin, Murat Boz'un yanı sıra Tosic'in eşi Jelena'da şarkı söyleyecek.