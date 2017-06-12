 Balo tarihi 6 Temmuz – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Balo tarihi 6 Temmuz

    Balo tarihi 6 Temmuz
    Ramazana denk geldiği için şampiyonluk kutlamalarını erteleyen Beşiktaş balo için tarihi belirledi: 6 Temmuz... Beşiktaşlılığı ile bilinen pek çok şarkıcı yönetime başvurup bedava sahne almak istediklerini iletti. Feridun Düzağaç, Hayko Cepkin, Murat Boz'un yanı sıra Tosic'in eşi Jelena'da şarkı söyleyecek.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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