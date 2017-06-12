 5 milyona bitirdi – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    5 milyona bitirdi

    5 milyona bitirdi

    İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, -Barça arasındaki Vermaelen görüşmesinin detayını verdi: Transfer 5 milyon euro’ya noktalandı.

    Marcelo gitse de kalsa da mutlaka bir stoper transferi yapacak olan , geçtiğimiz günlerde sezonu Roma'da kiralık geçiren Thomas Vermaelen için Barcelona ile masaya oturmuştu. Yöneticiler Umut Güner ve Ali Naibi'nin Belçikalı oyuncunun şartlarını görüşüp olumlu yanıt aldığı bildirilmişti. İtalya'dan yeni gelen haberler de Beşiktaş'ın bu konuda büyük aşama kaydettiği yönünde.

    Çizme'nin transfer haberlerindeki önde isimlerinden Alfredo Pedulla, kişisel internet sitesinde, yapılan görüşmeler hakkında detaylar paylaştı. Siyah-beyazlı tarafın 31 yaşındaki sol stoperin bonservisini almak için Katalan ekibine 5 milyon euro önerdiğini iddia etti. Tecrübeli oyuncunun Barça'da oynama şansı kalmadığını bildiği için Türkiye şampiyonuna gelmeye sıcak baktığını satırlara ekledi.

    VİDA DA AN MESELESİ
    Transferleri bir an önce bitirmek için Beşiktaş yönetiminin Vermaelen'i bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. Gündemdeki bir başka isim Domagoj Vida konusunda da beklemede olan Beşiktaş, Dinamo Kiev'e tok alıcı rolüyle indirim yaptırmayı başarmıştı. 28 yaşındaki Hırvat stoperde sürpriz gelişmeler yaşanması an meselesi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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