5 milyona bitirdi
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Beşiktaş-Barça arasındaki Vermaelen görüşmesinin detayını verdi: Transfer 5 milyon euro’ya noktalandı.
Çizme'nin transfer haberlerindeki önde isimlerinden Alfredo Pedulla, kişisel internet sitesinde, yapılan görüşmeler hakkında detaylar paylaştı. Siyah-beyazlı tarafın 31 yaşındaki sol stoperin bonservisini almak için Katalan ekibine 5 milyon euro önerdiğini iddia etti. Tecrübeli oyuncunun Barça'da oynama şansı kalmadığını bildiği için Türkiye şampiyonuna gelmeye sıcak baktığını satırlara ekledi.
VİDA DA AN MESELESİ
Transferleri bir an önce bitirmek için Beşiktaş yönetiminin Vermaelen'i bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. Gündemdeki bir başka isim Domagoj Vida konusunda da beklemede olan Beşiktaş, Dinamo Kiev'e tok alıcı rolüyle indirim yaptırmayı başarmıştı. 28 yaşındaki Hırvat stoperde sürpriz gelişmeler yaşanması an meselesi.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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