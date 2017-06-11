Oyuna gelmeyin!
Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesinde Türkiye Kupası'ndaki tuzağı hatırlatıp oyuncularını uyarır. "iyi oynarken de, kötü oynarken de puan kaybedebilirsiniz. Asıl önemli olan hedefe varmak ve bu konuda her şey sizin elinizde. Biz kazanalım, rakiplerin ne yaptığının hiçbir önemi yok!" Güneş'in sözleri şampiyonluk kapısını aralar. Mutlu son Antep deplasmanında gelirken, Vodafone Park'taki Osmanlı maçı öncesi ve sonrasındaki kutlamalarla üçüncü yıldız gelir.
Beşiktaş bu kez akıl yolundan ayrılmaz. Maç boyu üstün oynamış, 16 pozisyon bulmuş ve Fenerbahçe'ye yarım pozisyon vermiştir. Gelin görün ki bu ezici üstünlük tabelaya sadece bir golle yansımıştır. Yani Kanarya bir şans golü bulsa bütün emekler boşa gidecektir ki, nitekim öyle olur. Son saniyede kaleci Fabri'ye yapılan ciddi faulü hakem Fırat Aydınus gör(e)mez ve top hiçbir Fenerli oyuncuya dokunmadan Beşiktaş ağlarına gider.
YOL HARİTASI HAZIR
Türkiye ayaktadır... Kartal şampiyonluğu kaybetme noktasına gelmiştir. 'Eylül ayında bu takım bu işi bitirir' muhabbetleriyle rehavet algıları yapanlar için aradıkları fırsat karşılarına çıkmıştır. Artık Beşiktaş'la Başakşehir arasında sadece iki puan vardır. Ancaaak, tüm bu yaygaraları koparanların unuttukları bir şey vardır. Şenol hoca onların bu laflarına efsunlu olduğu gibi ligin bu kritik haftaları konusunda da çok tecrübelidir. Nevzat Demir Tesisleri'nde sezonun en önemli toplantısını yapar ve oyuncularına yol haritasını çizer:
Söylenenlerin peşinden gider, kafanızda onlara bir yer açarsanız, yarışa motive olamazsınız. Kendinizi veremediğiniz taktirde yeteneklerini göstermeniz de mümkün olmaz. Siz bu ligin en iyi takımısınız. Futbolun nasıl bir oyun olduğunu yaşayarak görüyoruz. Başakşehir maçında hiç oynamadık farklı kaybettik, derbide çok iyi oynadık kazanamadık.
Yani iyi oynarken de, kötü oynarken de puan kaybedebilirsiniz. Asıl önemli olan hedefe varmaktır ve bu konuda her şey sizin elinizdedir. Bizim elimizdedir. Kalan dört maçımızı kazandığımızda, rakiplerimizin yaptığının hiç bir önemi kalmayacaktır. Bunu başarıp ikinci şampiyonluk sevincimizi yaşayalım. Geçen yılki kutlamalardaki güzellikleri tekrarlayalım.!
Geride kalan haftalarda dört zorlu rakip vardır; Bursa (D), Kasımpaşa, Gaziantep (D), Osmanlı... Bursaspor maçı her açıdan kritiktir. İkili averajda da Başakşehir'in gerisinde olan Beşiktaş'ın bir mağlubiyet ya da beraberlik lüksü dahi yoktur. Buna karşılık ilk yarıyı ilk beşte tamamlayan Bursaspor kaotik bir ortam yaşamaktadır ve küme düşme potasına iyice yaklaşmıştır. Onlar da Beşiktaş'ı yenip ligde kalmayı garantilemek istemektedirler.
KENDİNE GEL RİCARDO
Tribünler tıklım tıklım doludur. İlk yarıda kıran kırana bir mücadele ve karşılıklı pozisyonlar vardır maç bıçak sırtı gitmektedir ve Kartal'ın asist kralı Quaresma bu bölümde yaptıklarıyla yürekleri ağızlara getirmeyi bir kez daha başarmıştır. Durduk yere rakipleriyle didişen ve yerde yatan rakibinin ayağına basan Quaresma devre arasında Şenol Güneş tarafından net şekilde uyarılır: "Bu şekilde devam edersen seni oyundan alırım!"
İkinci yarıda Quaresma normala döner, Cenk ve Aboubakar da golleri sıralayınca Beşiktaş çok kritik bir virajı kayıpsız dönerek büyük avantaj sağlar. Kartal'a iki sezondur ters gelen Kasımpaşa maçı da kolay geçilir ve Yıldızlar Karması Beşiktaş yoluna tam gaz devam eder. Ancak Başakşehir için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Trabzonspor karşısında bir puan bırakırlar ve fark tekrar dört olur.
Beşiktaş'ın eli çok kuvvetlenmiştir çünkü ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u deplasmanda yenmeleri halinde şampiyonluk resmen ilan edilecektir. Olmaz da bir terslik yaşanırsa artık bir şans daha vardır ve Osmanlı maçını kazanmaları da yetecektir. Kartal o riske girmez, G.Antep yönetimi tüm tribünleri Beşiktaşlılar'a açarak alt ligde işine çok yarayacak bir gelir elde ederken, Kartal taraftarının desteğiyle 4-1 kazanarak üçüncü yıldızı takar.
YELKENLER FORA
Artık Osmanlı maçı formalitedir ve Beşiktaş donanması İstanbul'un dört bir yanından demir almış komut verilmiştir; yelkenler foraaaaaaaaa! Sadece İstanbul, sadece Türkiye değil tüm Avrupa muhteşem şampiyonluk kutlamalarını hayranlıkla izler. Yüzlerce tekne, binlerce taraftar, takımla birlikte denizden çıkarma yaparlar. Bu sırada yaşanan talihsiz bir kaza ise muhteşem kutlamaların tek üzüntüsüdür. Özlem Gelgüzel ve Samet Bakan talihsiz ama bir o kadar da feçi bir kazanın kurbanları oluyorlardı. Bu iki kardeşimize Allah'tan şifa diliyorum. Beşiktaş da bu kardeşlerimizin yanında durduğunu göstermektedir ve bu tavrını sonuna kadar sürdürmelidir.
Evet, Beşiktaş'ın şanlı formasında üç yıldız vardır ve Kartal yeni daha yükseklere uçmak için kanat çırpmaya başlamıştır. Lig, Şampiyonlar Ligi, kombine, loca, sponsor, forma satışları derken yaklaşık 500 milyon TL, bir sezon içinde Kartal'ın kasasına girecektir. Artık hedef, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarım kalan işi tamamlamak ve ligde hat-trick yapmaktır.
ŞAMPİYONLUK ÖYKÜSÜ / TURGAY DEMİR
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:04
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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