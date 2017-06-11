Deniz Türüç’e takas + 2 milyon euro

Yurt içinde birçok futbolcu ile temas kuran siyah-beyazlılar, Deniz Türüç'ü listenin ilk sırasına aldı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş yönetimi, Kayserispor'a ilk olarak takas teklifinde bulundu. Kayseri cephesinin ise takasa yanaşmadığı ve genç oyuncunun bonservisi için 7 milyon euro talep ettiği belirtildi. Siyah-beyazlıların ise son olarak 1 futbolcu + 2 milyon euro'luk yeni bir teklif sunduğu ve Kayseri'den yanıt beklediği öğrenildi.