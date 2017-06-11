Beşiktaş’ın uçağına 3. yıldız eklendi
Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş’ın uçağına 3. yıldız eklendi.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:54
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Beşiktaş, Galatasaray'ı geçti
Toplam 2
Yorum
Veli Kazak Genclerdeki agirlik sevindirici. Yeni nesil kartallar geliyor.
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Burak, Tuncay’ı geçebilir
Toplam 2
Yorum
bjkli Formda olan cenk varken buragi oynatan zihniyetle başarı bekliyoruz
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Antalyaspor iddialı!
Toplam 1
Yorum
msecgin bu sıpa kendini bişey zannetmeye başladı. rıza çalımbay olmasın bakalım kümede kalmaya oynuyorlar mı oynamıyorlar mı
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