Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!

NtvSpor'un haberine göre teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu raporunun ardından, Gaziantepspor ile temasa geçen yönetim, transferde son aşamaya geldi. 21 yaşındaki futbocu ile el sıkışan futbol komitesi, kırmızı-siyahlı ekiple de anlaşma aşamasına geldi.



Beşiktaş, bonservisine 800 bin Euro ödemeye hazırlandığı Orkan ile 4 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor.



Orta sahanın her iki kanadında da oynayabilen Orkan Çınar, 1996 Dortmund doğumlu. Profesyonel kariyerine Wolfsburg'da başlayan 21 yaşındaki oyuncu, son 3 sezondur Gaziantespor forması giyiyor. Geçen sezon 21 maçta görev yapan Orkan, takımına 3 gol 2 asistlik katkı yaptı.