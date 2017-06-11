 Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden! – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    'ın ilk transferi yurt içinden!

    Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!

    ilk transferini yurt içinden yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Teknik direktör Şenol Güneş'in alınması yönünde rapor verdiği Gaziantepspor'dan 'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

    NtvSpor'un haberine göre teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu raporunun ardından, Gaziantepspor ile temasa geçen yönetim, transferde son aşamaya geldi. 21 yaşındaki futbocu ile el sıkışan futbol komitesi, kırmızı-siyahlı ekiple de anlaşma aşamasına geldi.

    , bonservisine 800 bin Euro ödemeye hazırlandığı Orkan ile 4 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor.

    Orta sahanın her iki kanadında da oynayabilen , 1996 Dortmund doğumlu. Profesyonel kariyerine Wolfsburg'da başlayan 21 yaşındaki oyuncu, son 3 sezondur Gaziantespor forması giyiyor. Geçen sezon 21 maçta görev yapan Orkan, takımına 3 gol 2 asistlik katkı yaptı.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:49
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