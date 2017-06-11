Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Beşiktaş ilk transferini yurt içinden yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Teknik direktör Şenol Güneş'in alınması yönünde rapor verdiği Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı kadrosuna katmayı planlıyor.
NtvSpor'un haberine göre teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu raporunun ardından, Gaziantepspor ile temasa geçen yönetim, transferde son aşamaya geldi. 21 yaşındaki futbocu ile el sıkışan futbol komitesi, kırmızı-siyahlı ekiple de anlaşma aşamasına geldi.
Beşiktaş, bonservisine 800 bin Euro ödemeye hazırlandığı Orkan ile 4 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor.
Orta sahanın her iki kanadında da oynayabilen Orkan Çınar, 1996 Dortmund doğumlu. Profesyonel kariyerine Wolfsburg'da başlayan 21 yaşındaki oyuncu, son 3 sezondur Gaziantespor forması giyiyor. Geçen sezon 21 maçta görev yapan Orkan, takımına 3 gol 2 asistlik katkı yaptı.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:49
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Gönlünü alacak
Toplam 5
Yorum
gsl Sinan iyi topçu değerlendirilmesi gerekir.Yeni sezonda daha çok sans verilmeli.
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Lens eve geri döndü
Toplam 2
Yorum
enes bizi değil paramızı istiyorsun o kadar para alınır mı aziz parayı çöpe harcasın bizde acaba iş sahibi olur muyuz diye düşünelim adalet !!
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''10’un gibisi yok!''
Toplam 11
Yorum
Erol Snayder gelmeden önce galatasaray üstüste iki kez şampiyon oldu selçuk ve melo orta sahada beraber oynuyorlardı.
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