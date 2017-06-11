Beşiktaş bedelsiz aldı!

Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, ilk olarak rotasyona bir transfer gerçekleştirdi. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra Brezilyalı oyuncuyu gündemine alan Beşiktaş, Titi ve menajeri ile her konuda prensip anlaşmasını sağladı ve ön protokol imzaladı. Kasımpaşa'nın Brezilyalı stoperi Titi, Beşiktaş'a 3 yıllığına imza atacak. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeden, solak stoperi kadrosuna kattı.



ŞENOL GÜNEŞ TAMAM DERSE İMZALAR ATILACAK!

Ancak bu transfer için teknik direktör Şenol Güneş'in onayını alacak olan Siyah-Beyazlılar tecrübeli hocanın 'tamam' demesi halinde transferi resmi olarak açıklayacak. Eğer Güneş 'hayır' derse bu transferden vazgeçilecek. Bu arada Marcelo'nun Lyon'a 'evet' demesi halinde doğacak boşluğu, direk oynayacak 2 stoper transferi ile doldurmayı düşünen yönetim, Titi'yi bu transferlerden biri olarak değil rotasyon için düşünüyor.



MİTROVİC BEKLENENİ VEREMEDİ

Devre arasında 4.2 milyon Euro'ya alınan ancak Şenol Güneş'in hazır bulmadığı Mitrovic'i de kiralamayı düşünen Beşiktaş, Titi'yi stoper rotasyonunun geniş tutmak için almak istiyor. Atınç'ı da yine Leipzig'ten tekrar kiralayıp, Titi'yi de alması halinde Tosic, Atınç, Titi, Mitrovic ve 2 yeni stoperle birlikte 6 stoper sayısına ulaşacak olan Siyah-Beyalıların Mitrovic'e takım aramaya başladığı da gelen bilgiler arasında.



TİTİ NE KADAR KAZANACAK?

29 yaşındaki Titi, Beşiktaş'tan yıllık bir milyon 200 bin Euro kazanacak. Ayrıca siyah-beyazlı takım Titi'ye 500 bin Euro imza parası ödeyecek.



11'iN DEĞİŞMEZ İSMİ

Brezilyalı stoper, bu sezon Kasımpaşa formasıyla ligde 33 maçta görev aldı. İlk 11'in değişilmez ismi olan Titi, ligi 6 gol ile tamamladı. Türkiye Kupası'nda da 6 maça çıkan Titi, 1 gol atma başarısı gösterdi. Şu anda Brezilya'da bulunan futbolcu, İstanbul'a dönünce Beşiktaş'la antrenmanlara başlayacak.