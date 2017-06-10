 Vida sonunda geliyor!.. – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Vida sonunda geliyor!..

    Vida sonunda geliyor!..

    Beşiktaş stoper transferinde hareketli günler yaşıyor. Marcelo'nun Lyon'a gitmesi ve Vida'nın Kartal olması an meselesi...

    Beşiktaş'ta gündem stoper transferi. Marcelo'yu ısrarla isteyen Lyon'un 8 milyon euro artı bonuslar karşılığında Brezilyalı stoperin transferini bitirmesi bekleniyor. Yönetim boşluğu Vida ile doldurmakta kararlı. Hırvat futbolcu için kulübü Dinamo Kiev'e 1,5 milyon euro ve Denys Boyko teklif edildi.

    ?Boyko 1.5 yıl önce Dnipro'da 3,3 milyon euro bedelle transfer edilmiş ancak yalnızca üç lig maçında Beşiktaş forması giyebilmişti. Vida'nın kulübü Dinamo Kiev'in ekonomik anlamda dar boğazdan geçmesi, teklifin kabul edilme ihtimalini yükseltiyor.

    Beşiktaş golcüsü Vincent Aboubakar içinde girişimlerine devam ediyor. Kamerunlu futbolcunun 2014 yılında Lorient'ten Porto'ya transferi sırasında iki kulüp arasında uzlaşma sağlanan bir madde, siyah-beyazlıların işini zora soktu.

    Buna göre Aboubakar'ın dört sezon içinde satılması durumunda, Lorient kulübü de transferden pay alacak. Beşiktaş yönetimi bu sezon Ligue 2'ye düşen Lorient ile sorunu gidermek için pazarlıklarını sürdürüyor. (beIN Sports)

    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:16
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