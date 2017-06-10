Vida sonunda geliyor!..
Beşiktaş stoper transferinde hareketli günler yaşıyor. Marcelo'nun Lyon'a gitmesi ve Vida'nın Kartal olması an meselesi...
Beşiktaş'ta gündem stoper transferi. Marcelo'yu ısrarla isteyen Lyon'un 8 milyon euro artı bonuslar karşılığında Brezilyalı stoperin transferini bitirmesi bekleniyor. Yönetim boşluğu Vida ile doldurmakta kararlı. Hırvat futbolcu için kulübü Dinamo Kiev'e 1,5 milyon euro ve Denys Boyko teklif edildi.
?Boyko 1.5 yıl önce Dnipro'da 3,3 milyon euro bedelle transfer edilmiş ancak yalnızca üç lig maçında Beşiktaş forması giyebilmişti. Vida'nın kulübü Dinamo Kiev'in ekonomik anlamda dar boğazdan geçmesi, teklifin kabul edilme ihtimalini yükseltiyor.
Beşiktaş golcüsü Vincent Aboubakar içinde girişimlerine devam ediyor. Kamerunlu futbolcunun 2014 yılında Lorient'ten Porto'ya transferi sırasında iki kulüp arasında uzlaşma sağlanan bir madde, siyah-beyazlıların işini zora soktu.
Buna göre Aboubakar'ın dört sezon içinde satılması durumunda, Lorient kulübü de transferden pay alacak. Beşiktaş yönetimi bu sezon Ligue 2'ye düşen Lorient ile sorunu gidermek için pazarlıklarını sürdürüyor. (beIN Sports)
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:16
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Fatih Terim: "Gönderme kararı benim. Milli takımı bırakma kararı onun"
Toplam 12
Yorum
KARAKARTAL.. Milli Takım olgusunu yok etmekten, zayıflatmaktan başka ne yaptınız Allah aşkına. Gurur-kibir-dokunulmazlık zırhı içinde zamana oynadınız .
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Fatih Terim: "Gönderme kararı benim. Milli takımı bırakma kararı onun"
Toplam 12
Yorum
aga Fatih hocam tüm desteğimiz seninle verdiğin kararın artında dur. Millilik para ile olmaz.Baş bozuk, balık baştan kokar misali,
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Ndiaye'ye İngiltere'den servet
Toplam 5
Yorum
fmde enfes boxbox Ndiaye'yi ben de fm 17 de gs kariyerime alacaktım sonra ki satıştan yüzde 10 ile 6.250 bine anlaştım monaco 7 e elimden kaptı .mq
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