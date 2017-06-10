Kartal, Kayseri'nin cevabını bekleniyor

Yurt içinde ve yurt dışında birçok futbolcu ile temas kuran Siyah Beyazlılar, önce Aboubakar, Domagoj Vida,Deniz Türüç gibi isimleri bitirmek istiyor. İlk olarak Deniz Türüç ile her konuda anlaşan Siyah-beyazlılar Kayserispor'a takas teklifinde bulundu. Takımdan gönderilmesi düşünülen oyuncuların listesini Kayserispor yönetimine sunan Siyah-beyazlılar, Sarı-kırmızılı yönetimden gelecek cevabı bekliyor. Beşiktaş, Kayserispor yönetiminin takası kabul etmesi halinde gurbetçi oyuncu ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalamayı düşünüyor.



Beşiktaş santrfor transferini ise geçen sezon olduğu gibi son güne bırakmak istemiyor. Aboubakar için hem Fransa hem de Portekiz'de görüşmeler yapan transfer komitesi, Kamerunlu golcünün transferinin tıkanması ihtimaline karşın alternatifleri ile de temasa geçmeye başladı. Listesinde Bacca, Alexander Mitrovic ve Fernando Llorente gibi isimler olan Siyah Beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralık olarak tekliflerini yapmaya başladı bile.



Kendisi tarafından yalanlansa ve sadece 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklansa da Demba Ba'nın transferi ise şimdilik askıya alınmış gibi görünüyor. İşin Çin kısmın tamamen Senegalli golcüye bırakan yönetim ameliyat haberinden sonra Demba Ba için tedavi süresini bekleme kararı aldı.



YÖNETİMİN MATEJ MİTROVİC PLANI

Takımdan ayrılması gündemde olan oyunculardan maksimum kazanç hedefleyen yönetim hiçbir oyuncunun bedavaya gitmesine sıcak bakmıyor. İlk etapta Rhodolfo'yu Brezilya'ya satan ve 1.4 milyon kazanan Siyah Beyazlılar diğer futbolcuları yurt içi transferlerinde takasta kullanacak. Pedro Franco, Milosevic, Veli Kavlak, Aras, Mustafa Pektemek, Boyko ilk etapta takasta kullanılacak isimler olurken devre arasında 4.2 milyon Euro'ya transfer edilen Matej Mitrovic için yeni planlar yapılmaya başlandı.



Büyük umutlarla alınan ancak teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Mitrovic'in oynayabileceği ve kendini geliştirebileceği bir takıma kiralık verilmesi düşünülüyor. Ancak bu durum yapılacak transferlerin sayısına göre kesinlik kazanacak.



Başta Domagoj Vida ve Mangala olmak üzere, Barcelona'dan Vermaelen ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Titi ile de görüşen Siyah Beyazlılar bu isimlerden en az ikisinin olması durumunda Mitrovic'i kesin olarak kiralık gönderecek ve tecrübe kazanmasını sağlayacak.