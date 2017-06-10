Hopaspor'un eski Kulüp Başkanı Nedim Koyuncu'nun konuğu olarak Artvin'e gelen Fikret Orman, yağışlı havaya rağmen mezarlığa giderek yakınları için dua etti. Daha sonra da ilçe sahilindeki Bordo Mavi isimli kafede dinlenen Fikret Orman, basın mensuplarının Kayserispor'un futbolcusu Deniz Türüç'ün Beşiktaş'a ve Quaresma'nın Çin'e transferleriyle ilgili yönelttiği soruları yanıtladı.



Deniz Türüç transferiyle ilgili herhangi gelişme olmadığını kaydeden Fikret Orman, "Şimdilik böyle bir transfer yok. Ben bu konudaki haberleri de okumadım ve görmedim. Ama böyle bir transfer yok. Bu arada Çin'e Beşiktaş gidecek, Quaresma değil. Biz kampa için Çin'e gideceğiz" dedi. Transfer çalışmalarına henüz başlamadıklarını ifade eden Başkan Orman, "Transfer çalışmalarına daha yeni başlayacağız. Daha bir şey yapmadık. Önümüzde ki haftadan itibaren uğraşmaya başlayacağız" dedi.