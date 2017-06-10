Fikret Orman'dan flaş açıklama
BEŞİKTAŞ Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, memleketi Artvin’in Hopa ilçesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti, basın mensupları ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Başkan Orman, Quaresma'nın Çin'e transferi konusunda bir soru yöneltilmesi üzerine, "Çin'e Beşiktaş gidecek, Quaresma değil" dedi, kamp için gidileceğini söyledi.
Hopaspor'un eski Kulüp Başkanı Nedim Koyuncu'nun konuğu olarak Artvin'e gelen Fikret Orman, yağışlı havaya rağmen mezarlığa giderek yakınları için dua etti. Daha sonra da ilçe sahilindeki Bordo Mavi isimli kafede dinlenen Fikret Orman, basın mensuplarının Kayserispor'un futbolcusu Deniz Türüç'ün Beşiktaş'a ve Quaresma'nın Çin'e transferleriyle ilgili yönelttiği soruları yanıtladı.
Deniz Türüç transferiyle ilgili herhangi gelişme olmadığını kaydeden Fikret Orman, "Şimdilik böyle bir transfer yok. Ben bu konudaki haberleri de okumadım ve görmedim. Ama böyle bir transfer yok. Bu arada Çin'e Beşiktaş gidecek, Quaresma değil. Biz kampa için Çin'e gideceğiz" dedi. Transfer çalışmalarına henüz başlamadıklarını ifade eden Başkan Orman, "Transfer çalışmalarına daha yeni başlayacağız. Daha bir şey yapmadık. Önümüzde ki haftadan itibaren uğraşmaya başlayacağız" dedi.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:49
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Boynumuzun borcudur
Toplam 9
Yorum
Sabo Sayın Bşk. ilahi adalet varken sizden hiçbirşey olmaz seyirciye gaz vermeyin lütfen gerçi işten anlıyanlar olayın farkında hüsran gene hüsra
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''F.Bahçe çok ciddi''
Toplam 1
Yorum
fenerlı fener hayatının hatasını yapar alırsa bu adamda futbol bıtmıs
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Pazdan bombası
Toplam 14
Yorum
austin en başarılı olduğumuz alan peşinde oldyuğumuz gereksiz isimlere en yüksek bonservis ve en yüksek maaş önermek.
Fikret Orman'dan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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