 Fikret Orman'dan flaş açıklama – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    'dan flaş açıklama

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'dan flaş açıklama

    BEŞİKTAŞ Spor Kulübü Başkanı , memleketi Artvin’in Hopa ilçesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti, basın mensupları ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Başkan Orman, 'nın Çin'e transferi konusunda bir soru yöneltilmesi üzerine, "Çin'e Beşiktaş gidecek, değil" dedi, kamp için gidileceğini söyledi.

    Hopaspor'un eski Kulüp Başkanı Nedim Koyuncu'nun konuğu olarak Artvin'e gelen , yağışlı havaya rağmen mezarlığa giderek yakınları için dua etti. Daha sonra da ilçe sahilindeki Bordo Mavi isimli kafede dinlenen , basın mensuplarının Kayserispor'un futbolcusu Deniz Türüç'ün Beşiktaş'a ve 'nın Çin'e transferleriyle ilgili yönelttiği soruları yanıtladı.

    Deniz Türüç transferiyle ilgili herhangi gelişme olmadığını kaydeden Fikret Orman, "Şimdilik böyle bir transfer yok. Ben bu konudaki haberleri de okumadım ve görmedim. Ama böyle bir transfer yok. Bu arada Çin'e Beşiktaş gidecek, değil. Biz kampa için Çin'e gideceğiz" dedi. Transfer çalışmalarına henüz başlamadıklarını ifade eden Başkan Orman, "Transfer çalışmalarına daha yeni başlayacağız. Daha bir şey yapmadık. Önümüzde ki haftadan itibaren uğraşmaya başlayacağız" dedi.

    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:49
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