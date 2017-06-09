Şenol Güneş Trabzon'da
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon'da bir dizi ziyarette bulundu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Güneş'in, futbolculuk döneminde antrenörlüğünü yapan Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret ettiği belirtildi.
Güneş'in ayrıca futbolculuk döneminde arkadaşları olan ve hayatlarını kaybeden Cemil Usta, Kadir Özcan ile Trabzonspor'un eski asbaşkanlarından Kenan İskender'in kabirlerini de ziyaret ederek dua ettiği aktarıldı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:13
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O isim Fenerbahçe'yi açıkladı!
Toplam 14
Yorum
Bulent FB yönetimini şiddetlen kınıyoruz biz taraftara yaşlı çilek futbolcu alıp izlettirmek istemelerine bizde izlemeyiz kendileri izler artik
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O isim Fenerbahçe'yi açıkladı!
Toplam 14
Yorum
Bülent yemin olsun bir daha asla futbol ne izlerim nede muhabbetin ederim soğuduktan abiya Avrupa'nın kokuşmuş yolcularını gormekden
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Ben Arfa seferi
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Yorum
Aslan IYI BIR BEN AFRA TAKIMA BÜYÜK KATKI VERIR
Şenol Güneş Trabzon'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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