Şenol Güneş Trabzon'da

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Güneş'in, futbolculuk döneminde antrenörlüğünü yapan Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Güneş'in ayrıca futbolculuk döneminde arkadaşları olan ve hayatlarını kaybeden Cemil Usta, Kadir Özcan ile Trabzonspor'un eski asbaşkanlarından Kenan İskender'in kabirlerini de ziyaret ederek dua ettiği aktarıldı.