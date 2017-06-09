 Şenol Güneş Trabzon'da – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Şenol Güneş Trabzon'da

    Şenol Güneş Trabzon'da

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon'da bir dizi ziyarette bulundu.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Güneş'in, futbolculuk döneminde antrenörlüğünü yapan Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret ettiği belirtildi.

    Güneş'in ayrıca futbolculuk döneminde arkadaşları olan ve hayatlarını kaybeden Cemil Usta, Kadir Özcan ile Trabzonspor'un eski asbaşkanlarından Kenan İskender'in kabirlerini de ziyaret ederek dua ettiği aktarıldı.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:13
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