 Mitrovic için kapı aralandı – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Mitrovic için kapı aralandı

    Mitrovic için kapı aralandı

    'ta Aboubakar olmazsa "B planı" olarak düşünülen 'lı Alexandar Mitrovic için yeşil ışık yandı.

    İngiliz kulübünün futbol sekreteri Lee Charnley, Mitrovic'in Beşiktaş'ı transferi konusunda "Çok değerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Henüz 22 yaşında. Ama bir de Şampiyonlar Ligi takımından bahsediyoruz. O müzik sizi çağırdığında 'hayır' demek kolay olmaz. Neler olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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