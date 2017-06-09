Fikret Orman'dan Burak Yılmaz'a yeşil ışık

"Lyon 10-12 milyon Euroya çıkabilir mi?" sorusu üzerine Orman, "Tahmin etmiyorum. Tahmin ettiğim rakamlar üzerinde konuşmayayım ama çok yükseklere çıkabileceklerini zannetmiyorum. Marcelo'yu çok seviyoruz. Düzgün karakterli, iyi bir oyuncu. İnşallah kalır ama futbolun bugünü, yarını belli olmaz. Futbolda 24 saat, 48 saat çok uzun zaman." ifadelerini kullandı.



Orman, Beşiktaş'ta bu sezon kiralık oynayan Aboubakar'ın transferi konusunda ise "Daha netleşmedi. Tabii ki uğraşıyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu işler öyle kolay olmuyor. Ama çok para veriyorsan kolay oluyor. Bizim işimiz zoru başarmak." değerlendirmesinde bulundu.

"BURAK YILMAZ'A SICAK BAKARIM"

Dinamo Kiev'in Hırvat stoperi Vida ile ilgili soruyu "tornavida" espirisyle geçiştiriren Orman, Burak Yılmaz ile ilgili de şunları söyledi:

"Burak bir takımda oynuyor. Oradaki takımda gayet iyi oynuyor, goller de atıyor. Tükiye'ye dönecek mi? O durumunu bilmilyorum. Bizim de ona ilgimiz falan yok. Burak'la alakalı yalnız haksız bir şey yapıldı. O da şu; babası bizde top oyamış iyi bir Beşiktaşlı'dır. Burak da Beşiktaş'ta top oynadı. Beşiktaş'tan problemli olarak ayrılmadı. O dönem Beşiktaş Kulübü onu yolladı. Burak'ı takas olarak kullandılar. O da daha sonra bir çıkış yakaladı. Netice itibarıyla profesyonel bir oyuncu. Açıkçası her oynadığı takımda da Beşiktaşlı olduğunu ifade eden yürekli bir çocuk. Şimdi onun üzerine gidilmesini doğru bulmuyorum. Bir Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı olmayan pozisyonda öyle bir hareket oldu ama futbolun içinde olan şeyler.

Milli futbolcuyla ilgili henüz bir transfer girişimlerinin olmadığını dile getiren Orman, "Beşiktaş taraftarlarının bazı tepkileri var. Milli olmuş, Beşiktaşlı olduğunu her yerde göğsünü gere gere söyleyen oyuncunun üzerine gitmeyelim. Sadece söylediğim bu. Ancak bu demek değil ki Burak haftaya, ay sonunda, Beşiktaş'ta. Böyle bir durum yok. Böyle bir temas yok. Olsa sıcak bakar mıyım? 'Ben sıcak bakarım' diyorum. Gazetelere bakıyorum; Şenol Güneş istedi, o bilmem ne yaptı... Ben Beşiktaş başkanıyım. Şenol Güneş ile aramda böyle bir konuşma geçmedi. Burak iyi bir Beşiktaşlı ben de kendisini seviyorum. Amacım Beşiktaşlıların sayısını artırmak, azaltmak değil." şeklinde konuştu.

"ARDA OLAYININ TUTULACAK BİR TARAFI YOK"

Fikret Orman, Arda Turan olayın ise tutulacak bir tarafının olmadığını belirtti.



Olayı "her türlü kötü" şeklinde yorumlayan Orman, şunları kaydetti:

"Arda açısından, spor açısından kötü. Öncesi kötü, sonrası kötü. Her dakika spekülasyon. Arda kıymetli bir oyuncu. Türk sporuna da faydalı olması gereken bir oyuncu. Yapmaması gereken bir hareket yaptı. Bilal Meşe bizim ağabeyimiz. Babası yaşında adam yani, olacak iş değil. Şimdi Arda'nın üzerine çok fazla geliniyor. Olayın benim açımdan tutulacak bir tarafı yok. İnşallah, tatlı bir yere gider ama Türk sporu açısından hoş bir fotoğraf değil. Hiç kimseye yakışmadı."



Orman, Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 16 Temmuz'da Çin'de kampa gireceğine değinerek, siyah-beyazlı ekibin Lyon, Guangzhou ve Schalke ile üç özel maç yapacağını ifade etti.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe ile oynayacakları maçlara ilişkin ise Orman, "Geldiğimiz yer çok başarılı. Kendi bütçemize göre çok iyi işler yaptık. Anadolu Efes bizden 5 misli daha büyük bütçeli takım. Geldik finale. Bugün bir maç yapacağız. Ardından deplasmanda bir maç daha oynayacağız. Fenerbahçe'yi, çarşamba günü de Akatlar'da bekliyoruz. Çok kuvvetli bir rakip ama ismi üstünde final. Allah kerim diyoruz. Oynanmamış hiçbir maç, kazanılmış ya da kaybedilmiş değildir. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" yorumunu yaptı.