 Demba Ba sakatlık haberini yalanladı – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    sakatlık haberini yalanladı

    Demba Ba sakatlık haberini yalanladı

    Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren , sakatlık iddialarını yalanladı.

    Geçen yıl ayağı kırılan ve Beşiktaş'ta yeniden sahalara dönen , hakkında çıkan sakatlık haberlerini yalanladı.

    Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demba Ba, "4-5 ay sahalardan uzak kalabilir" başlıklı haberin doğru olmadığını ifade etti.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:58
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