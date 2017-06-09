Demba Ba sakatlık haberini yalanladı
Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren Demba Ba, sakatlık iddialarını yalanladı.
Geçen yıl ayağı kırılan ve Beşiktaş'ta yeniden sahalara dönen Demba Ba, hakkında çıkan sakatlık haberlerini yalanladı.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demba Ba, "4-5 ay sahalardan uzak kalabilir" başlıklı haberin doğru olmadığını ifade etti.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:58
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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