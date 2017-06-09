Aboubakar pazarlığı
Porto ile anlaşamayan yönetim, bonservisinde söz sahibi olan Lorient ile görüşüyor.
Aboubakar'ın Porto'daki sözleşmesi, gelecek sezon sonunda bitecek. Ancak Portekiz ekibi, futbolcusunu kiralaması halinde de Lorient'e bu bedeli ödeyecek. Porto bu durumda oyuncusunu kadroda tutup, Lorient'e ödeme yapmaktan kurtulmayı planlıyor. Beşiktaş ise Lorient ile masaya oturdu.
Siyah-beyazlılar, 6 milyon euro'luk bedeli 4 milyona çekerek Lorient'i ikna etmeye çalışacak. Daha sonra Porto'ya da kiralama ücreti ödenerek sezon sonu bonservisinin alınmasını da kapsayacak bir anlaşma yapılacak.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:05
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
Aboubakar pazarlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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