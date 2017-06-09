 Aboubakar pazarlığı – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    pazarlığı

    Aboubakar pazarlığı

    ile anlaşamayan yönetim, bonservisinde söz sahibi olan ile görüşüyor.

    'ın ısrarı sürüyor... Aboubakar başka bir kulübe transfer olursa , 'e 6 milyon euro ödeyecek.

    Aboubakar'ın Porto'daki sözleşmesi, gelecek sezon sonunda bitecek. Ancak Portekiz ekibi, futbolcusunu kiralaması halinde de Lorient'e bu bedeli ödeyecek. Porto bu durumda oyuncusunu kadroda tutup, Lorient'e ödeme yapmaktan kurtulmayı planlıyor. Beşiktaş ise Lorient ile masaya oturdu.

    Siyah-beyazlılar, 6 milyon euro'luk bedeli 4 milyona çekerek Lorient'i ikna etmeye çalışacak. Daha sonra Porto'ya da kiralama ücreti ödenerek sezon sonu bonservisinin alınmasını da kapsayacak bir anlaşma yapılacak.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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