Kral öldü, yaşasın yeni kral!

Anderson Talisca öyle bir performans ortaya koydu, öyle frikik golleri attı ki; artık hiç kimse Jose Sosa’nın adını anmıyor ve yeni kralı doyasıyla alkışlamanın keyfini sürüyordu. Arjantinli Sosa ikinci yılında 41 resmi maçta 9 gol atıp, 13 asist yaparken; Talisca ise ilk yılında 33 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırdı, 6 da asist yaparak yıldızlaştı

Leogang'ta yapılan kampı değerlendirirken 'Ligi alır, Avrupa'da bayılır!' manşetini atmıştık. Kartal lig öncesi Süper Kupa'da Galatasaray'a penaltılarla kaybederken Şenol hoca, Alanya maçı öncesi oyuncularına "İyi başlarsak iyi bitiririz, her şeyi bir yana bırakıp bu maça motive olmalıyız" der. Beşiktaş 4-1 kazanır ve iyi bir başlangıç yapar... Talisca, Aboubakar, Caner, Gökhan Gönül artık ekibe katılmışlardır ancak kimin, nasıl performans göstereceği ciddi soru işaretidir. Konya beraberliği ile "acaba" soruları kafalarda oluşurken Karabük maçında Gökhan Gönül ve Talisca takıma katılır ve iyi bir performans gösterir. Bir hafta sonra Akhisar deplasmanında ise attığı frikik golüyle bu sezon adından çok söz ettireceği mesajını net olarak verir. Bu maçla birlikte Caner Erkin de sahne almaya başlamıştır. Aboubakar son 7 dakikada oyuna dahil olsa da, o da yırtıcı özelliğiyle Beşiktaş'a faydalı olacağını ortaya koymaktan geri kalmadı. Yıldızlar parlamaya başlamıştı vesselam.



ÖZGÜVEN GERi GELDi

Talisca antrenman ve maçlarda 30-35 metreden yaptığı plaselerle herkesi büyülerken, Caner Erkin'in bildik ortaları, Aboubakar'ın bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi Beşiktaş'ın ihtiyacı olan özgüveni geri getirmiştir. İlk maçtan itibaren çalışkanlığı ve asistleriyle dikkat çeken Quaresma ve istikrar abidesi Atiba'yla partneri Oğuzhan da parlayan yıldızlar arasındadır. u 13 Eylül'de Benfica deplasmanında eski takımı önünde Beşiktaş'ı mağlubiyetten kurtaran harika bir frikik golü atan Talisca, hem Devler Ligi'ne iyi başlamayı sağlamış, hem de Sosa'yı aratmayacağını net olarak ortaya koymayı başarmıştır. u Şenol hoca takımdaki ışığı görmenin mutluluğu ile sakinleşmiş ve işine konsantre olmaya başlamıştır. Önceki sezona oranla sistemi değiştiren, orta sahada bol pas yapıp savunma güvenliğinden taviz vermeyen bir takım isteyen Güneş, ön tarafta azalan pas trafiğinin ve rakip kaledeki baskının azalmasından rahatsız olanların eleştirilerine kulak tıkamayı tercih eder.



TEDAVi SONUÇ VERDi

G.Saray derbisine herkesi şaşırtan bir kararla Talisca'sız başlayan Şenol Güneş ilk yarı sonunda soyunma odasına 0-2'yle gidince maçı çevirmenin yollarını aramaktadır. Oyuncularına, "Bu maçı çevirebiliriz, bunu yapacak gücümüz var" dedikten sonra öz evlatları gibi sevdiği Oğuzhan ve Olcay Şahan'ı çıkarıp yeni yıldızları Talisca ve Aboubakar ikilisini sahaya sürer. Tedavi sonuç verir ve Beşiktaş giden maçı çevirerek beraberliği kurtarır. u Kiev ile iç sahada berabere kalan Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını sürdürürken ardından çıktığı Rize deplasmanında ilk kez Barçalı havasında oynayan Adriano'nun müthiş golüyle kazanırken, ligin kalan haftalarında bu oyuncunun yükselen performansı dikkat çekecek ve Kartal'ın gücüne güç katılacaktı.



REKABET KIZIŞIYOR

Ön tarafta Cenk Tosun gollerle başlamış, Aboubakar asla kenarda tutulamayacağı izlenimi vermiş, 10 numara bölgesinde Talisca her maçta kalitesini ortaya koymuş, arkada Marcelo kaliteyi arttırmış, uzun sözün kısası Beşiktaş şampiyon gibi oynamaya başlamıştı. Takım öyle bir rekabet ortamına kavuşmuştu ki, üçüncü golcü konumundaki Ömer Şişmanoğlu dahi sert rekabette kendine yer bulmak adına inanılmaz bir tempoya girmiş ve Kayseri deplasmanında üç puanı getiren golü atmıştı. u Her şey dört dörtlük giderken G.Birliği maçında Talisca, Antalya maçında Caner sakatlanınca dengeler alt üst oluyordu. Lider Başakşehir'le puan puana gelmişken yaşanan bu talihsizlikler moralleri ciddi şekilde bozmuştu. Devler Ligi'nde grubun favorisini (Napoli) deplasmanda yenerek büyük sükse yapan Kartal, sakatlıkların şemsiyeyi ters çevirmemesi için tedbir almaya başladı. Şenol hoca Talisca'nın yerine Tolgay ve Oğuzhan'ı değişerek kullanırken, Caner'in yokluğunda sol önde kâh Olcay'ı kâh Kerim'i kullanırken maçına ve rakibe göre Tosic'i defansın soluna çekti ve elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanarak sıkıntılı dönemi en az hasarla atlatmaya çalıştı.



QUARESMA KORKUTTU

Beşiktaş'taki ilk döneminde problem adam olarak dikkat çeken ancak ikinci gelişinde son derece sakin davranıp iyi bir performans ortaya koyan Quaresma'nın, Trabzonspor maçında durduk yere rakibinin ayağına basması Güneş başta tüm Beşiktaşlılar'a "Eyvah!" dedirtirken; görmediği kırmızı kart da neredeyse sezon boyu rakipler tarafından algı operasyonları için kullanıldı. u Adana deplasmanından kazanarak gelen Kartal, Devler Ligi'nin kritik maçında Vodafone Park'ta Benfica önüne çıktı. Deplasmanda beraberlik alınmışken iç sahada kazanmak normal olacaktı, beklentiler de yüksekti vesselam. Ne var ki evdeki hesap çarşıya pek uymadı ve Beşiktaş 30 dakikada yediği üç golle ilk yarıyı mağlup kapatmıştı... İşin ilginç yanı Vodafone Park'ı dolduran binlerce taraftar devre sonunda takımı tribüne çağırıp moral vermiş ve "Size güveniyoruz!" mesajı vermiştir. Soyunma odasında önce Güneş öğrencilerine "Bu maç böyle bitmez, bitmemeli, büyük takımız, büyük oyuncularsınız, size yakışanı yapın" der...



TARAFTAR İNANINCA...

Sonra, sonrasını gelin Oğuzhan Özyakup'tan dinleyelim: "Soyunma odasına giderken taraftarımızın bizi geri çağırması muhteşem bir davranıştı. Bize arkamızda olduklarını gösterdiler. Bu durum o an bizim için çok önemliydi. Taraftar sadece galibiyette değil, mağlubiyetlerde de yanımızda olmalıydı. Tribünlerin bu duygu yüklü hareketinden sonra soyunma odasına çok farklı duygular içerisinde döndük. Üzerimizden 3-0'ın getirdiği moral bozukluğunu çok çabuk attık. Özgüvenimizi yeniden bulmuştuk. Bunun üzerine soyunma odasında hocamızla birlikte yaptığımız galibiyet yemini, birbirimizi motive etme çabaları, ikinci yarıya çok daha farklı bir Beşiktaş'ın çıkmasını sağladı. Böylesine bir geri dönüş futbolda çok az görülür. Maçta 5-10 dakika daha olsa belki değil, kesinlikle galip gelirdik."



GEREKENİ YAPTILAR

Ardından lider Başakşehir'den alınan bir puan sonrası F.Bahçe deplasmanına giden Beşiktaş topu rakibe bırakıp, oyunu tutmayı hedefleyen bir stratejiyle karşımıza çıkıyordu. Şenol hoca "Kadıköy deplasmanından alınacak bir puan yeterli" demiş ve maç sonunda amacına da ulaşmıştı. Aynı hafta Başakşehir'in de kendi sahasında Antalyaspor'a takılması, aranın açılmasını önlemişti. u İşin kötü tarafı derbi sonrası çıkılan Kiev deplasmanında Beşiktaş hakemin de ciddi yardımı (Beck'i oyundan attı, haksız penaltı verdi) ve Aboubakar'ın gördüğü saçma kırmızı kartla darmadağın olurken; bu hezimetin lige yansıması ihtimali tüm rakipleri umutlandırırken Beşiktaşlılar'ı tedirgin ediyordu. Bozgun sonrası ligdeki rakip o haftalarda üst sıraları zorlayan Bursaspor'du... Neyse ki Beşiktaş bu zorlu rakibi 2-1'le geçip kaosun büyümesine izin vermemiş ve Osmanlıspor'u da yenerek ilk yarıyı (ilk yarı 16. haftada tamamlandı ama biz doğal olarak 17. haftayı esas almak zorundayız) Başakşehir'in sadece bir puan gerisinde ikinci sırada tamamlarken, Galatasaray'ı iki, Fenerbahçe'yi altı puan farkla ardında bırakıyordu.



ELDİVENLERİ FIRLATTI

Ancak Osmanlı maçı, uzun süren sakatlığı sonrasında muhteşem bir dönüş yapan Talisca'nın frikik golü ve kritik üç puandan ziyade Quaresma'nın hareketiyle hafızalara kazınacaktı. Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya'nın "Oynayamaz" raporuna rağmen hocasına "Oynamak istiyorum" diyen ve hasta hasta sahaya çıkan Quaresma sonrasında yaptığı hareketle Şenol hocayı da, camiayı da bin pişman edecekti. Oyundan alınan Quaresma yedek kulübesine gelirken elindeki eldivenleri Şenol hocaya fırlatıyordu. u Güneş maçtan sonra, oyuncusunun bu hareketini görmezden gelmediğini açıkça söylemiş ve kendisinden özür dileyen Quaresma'ya da "Benden önce arkadaşlarından özür dilemelisin, hatta kendinden özür dilemelisin, çünkü arkadaşlarına ve kendine zarar verdin!" diyerek çılgın öğrencisine bir kez daha ders vermişti...



ŞAMPİYONLUK ÖYKÜSÜ-TURGAY DEMİR



