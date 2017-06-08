Bursa'da Beşiktaş bayrağı krizi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından asılan bayrakların sökülmek istenmesi gerginlik yaşattı.
"Biz de timsah heykelini istemiyoruz"
Bayrakların asıldığı caddede toplanan Gemlik Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, bayrakların indirilmemesini istedi. Bir taraftarın "O zaman biz de timsah heykelinin kalkması için dilekçe vereceğiz" sözleri çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Taraftarların yoğun tepkilerinin ardından itfaiye ve belediye ekipleri bayrakları indirmeden ilçe merkezinden ayrıldı.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:18
-
Arda Turan'a köşe yazısıyla yanıt
Toplam 16
Yorum
hüseyin Mili takım değil. Komplo takımı. O milli takımda volkan babacanda kovuşmalı. Ozaöam tamam KOSOVAAA...
-
Fener kasırgası
Toplam 58
Yorum
Tzn1903 SonunaKatılıyorumKardeşBuSadeceFenerİçinDeğilBütünTakımlarİçinGeçerli.Millet18YaşındaFutbolcularKeşfeder135mlyn€SatarlarBizdeEmeklilereVrirz
-
Yeni kaptan Mehmet Topal
Toplam 1
Yorum
Tanrinin eli Yani klavuzumuz karga!
Bursa'da Beşiktaş bayrağı krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.