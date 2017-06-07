UEFA'dan Vodafone Park açıklaması
UEFA, Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ın, 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline aday 3 ve UEFA Süper Kupa maçına aday 7 stat arasında olduğunu açıkladı
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçlarına ev sahipliği yapmaya aday 10 ülkeden 14 stat için başvuru dosyalarının alındığı bildirildi.
Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı 41 bin 903 kapasiteli Vodafone Park, 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapacak 3 aday stat arasında yer aldı.
Vodafone Park, 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapabilmek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı ve İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı ile yarışacak.
Vodafone Park, UEFA Süper Kupa'ya da aday
Vodafone Park, 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapmak için 7 aday stat arasında yer aldı.
2019 UEFA Süper Kupa maçını düzenlemeye aday statlar şöyle:
Vodafone Park (İstanbul-Türkiye), Qemal Stafa Stadı (Arnavutluk-Tiran), Toulouse Stadı (Fransa-Toulouse), Sammy Ofer Stadı (İsrail-Haifa), Astana Arena (Kazakistan-Astana), Windsor Park (Kuzey İrlanda-Belfast), Arena Gdansk (Polonya-Gdansk)
Şampiyonlar Ligi finali için 2 aday
UEFA, 2019 Şampiyonlar Ligi finalini düzenlemek için 2 aday stat açıkladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan Olimpiyat Stadı ile İspanyol ekibi Atletico Madrid'in gelecek sezondan itibaren iç saha maçlarını oynayacağı Metropolitano Stadı, Kupa 1'in 2019'da oynanacak final karşılaşması için aday gösterildi.
Öte yandan, 2019 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçını düzenlemek için aday gösterilen statlar ise şöyle:
Ferencvaros Arena (Macaristan-Budapeşte), Astana Arena (Kazakistan-Astana)
UEFA, ev sahibi statları 21 Eylül tarihinde duyuracak.?
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:32
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ABD'ye mi gidecek!
Toplam 10
Yorum
metinn isteyen var ise gelir teklifini yapar gerisi hikayedir.
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Cuma imzalıyor
Toplam 58
Yorum
İLKER Mehmet kardeşim bjk yi bitiren o değil bir maçı tekrar izle bakalım kim bitirdi bjk yi varlık gösteremedi o maçta
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Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Toplam 5
Yorum
karakartal daha öncede dedim caner gibi bir beki 750 bin euroya almak gerçekten mükemmel bir iş. yönetim güzel işler başarıyor. böyle devam eder umarım
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