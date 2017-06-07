 Kartal PFDK’da – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Kartal ’da

    Kartal <a href="/index/pfdk?id=02a43648-af5a-42e0-9f7e-c58b817f50c3" class="" rel="tag">PFDK</a>’da
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de oynanan 34. hafta maçlarının ardından , Bursaspor, Antalyaspor, Adanaspor ve Rizespor'u 'ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, ligde son oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle , Antalyaspor, Bursa, Adanaspor ve Rizespor'un 'ya gönderildiği belirtildi.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:04
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