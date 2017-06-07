Fikret Orman'dan Euroleague eleştirisi!

Yarı final serisindeki 4. karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Orman, siyah-beyazlı ekibin finale çıkmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Son sezonlarda basketbolda başarılı olamadık. Ben basketbolu çok seviyorum. Ufuk hoca (Ufuk Sarıca) ve ekibi müthiş işler yaptı. Seyredenlere keyif veriyorlar, her şeyden önce Beşiktaş'a keyif veriyorlar." dedi.



Finalde karşılaşacakları Fenerbahçe'nin çok güçlü olduğunu kaydeden Orman, "Önemli oyuncuları var. Çok pahalı bütçelerle kurulmuş takım. Bizim buralara gelmemiz başarı. Finalde de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Final serisindeki iç saha maçlarını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynamayı düşünüp düşünmedikleri yönündeki soru üzerine Orman, "Düşündük. Taraftarlarımıza sordum, büyük çoğunluğu Akatlar'ı istedi. Hoca da Akatlar'da oynamak istedi. Patron o, ne derse odur." şeklinde konuştu.



AVRUPA LİGİ'NE ELEŞTİRİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Fikret Orman, daha önce olduğu gibi Avrupa Ligi organizasyonuna eleştirisini sürdürdü.



Avrupa Ligi'nin organizasyona takımları alma kriterlerine değinen Orman, şunları söyledi:



"Avrupa Ligi organizasyonun iki kriterini açıkladım. Saçma ve anlaşılmaz buluyorum. Avrupa Ligi'ne katılma kriterinin keyfi olduğunu söyledim, bunu örneklerle anlattım. Bir Fransız takımına 'wild card' vermişler. Türkiye'den iki takım alıyorlar, hangi kritere göre? 10. takımı lige aldılar. Bir şirket organizasyonu olarak görüyorum. Bütün yayın gelirlerini ve sponsorlukları alıyorlar. Kulüpler bundan istifade edemiyor. Fenerbahçeliler, rekabetten dolayı söylediklerimi farklı yere çektiler. 30 milyon harcıyorlar bir milyon alıyorlar. Seyahat parasına yetmez."



Bu konuda kendi fikrini söylediğini vurgulayan Orman, "Ben, Şampiyonlar Ligi'ni desteklemeyi ve FIBA organizasyonunda olmayı daha mantıklı buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.