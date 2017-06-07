 Demba Ba belirsizliği! – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Demba Ba belirsizliği!

    Demba Ba belirsizliği!

    Beşiktaş'ın bonservis sorununu çözmesi durumunda tekrar sözleşme imzalamayı düşündüğü golcüsü Demba Ba kırılan ayağından küçük bir operasyon geçirecek.

    Son maçta ağrıları yüzünden kadroya giremeyen Demba Ba'nın, Fransa'da kontrolden geçtiği ve ağrı olan bölgeye operasyon yapılmasına karar verildiği bildirildi. 22 Haziran'da yapılacak operasyonun çok kısa süreceği ve Senegalli golcünün 1 hafta ile 10 gün arasındaki bir tedavi sürecinden sonra tamamen iyileşeceği öğrenildi. Golcü futbolcunun operasyonu tatile denk geldiği için futbol oynamasına ve transferinin gerçekleşmesi halinde sezon başı çalışmalarına katılmasına etki etmeyeceği gelen bilgiler arasında.

    Demba Ba'nın, Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği ise kendisinin ve kulübü Shenhua'nın tutumuna göre şekillenecek. Tecrübeli forvet bonservisini bedavaya alması veya kiralık olarak bir sezon daha Beşiktaş'ta oynamayı kulübüne kabul ettirmesi halinde önümüzdeki sezonda da Siyah Beyazlı formayı giymeye devam edecek.

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:08
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