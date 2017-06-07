Demba Ba belirsizliği!
Beşiktaş'ın bonservis sorununu çözmesi durumunda tekrar sözleşme imzalamayı düşündüğü golcüsü Demba Ba kırılan ayağından küçük bir operasyon geçirecek.
Son maçta ağrıları yüzünden kadroya giremeyen Demba Ba'nın, Fransa'da kontrolden geçtiği ve ağrı olan bölgeye operasyon yapılmasına karar verildiği bildirildi. 22 Haziran'da yapılacak operasyonun çok kısa süreceği ve Senegalli golcünün 1 hafta ile 10 gün arasındaki bir tedavi sürecinden sonra tamamen iyileşeceği öğrenildi. Golcü futbolcunun operasyonu tatile denk geldiği için futbol oynamasına ve transferinin gerçekleşmesi halinde sezon başı çalışmalarına katılmasına etki etmeyeceği gelen bilgiler arasında.
Demba Ba'nın, Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği ise kendisinin ve kulübü Shenhua'nın tutumuna göre şekillenecek. Tecrübeli forvet bonservisini bedavaya alması veya kiralık olarak bir sezon daha Beşiktaş'ta oynamayı kulübüne kabul ettirmesi halinde önümüzdeki sezonda da Siyah Beyazlı formayı giymeye devam edecek.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:08
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Cuma imzalıyor
Toplam 56
Yorum
hakan final oynayan juventus yaşları; buffon 39, chiellini 32, barzgli 36 , mandzukiç 31, higuain 30, alves 34 yaş.
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Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
Olcayto Keşke yapmasaydı, ona yakışmadı. Ancak toptan kovulması gerekenler yerleri sağlam duruyonlar. Futbolumuzun genel durumu malum.
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Antalyaspor'da Mbilla gözden çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
edirne1903 yıllardır 5 para etmeyen topçulara milyonlar verildi. O da belki koparırım dedi. Ama yemediler. Avrupada en fazla 200 bin verirler.
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