Beşiktaş’tan en iyi gol için 2 aday
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde yılın golünü seçiyor. "Yılın golü" oylamasında 11 gol aday olarak gösterildi. Oylamada Beşiktaş'tan Quaresma'nın Dinamo Kiev'e attığı frikiği ile Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı vole golü yer aldı. Listede Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Real Madrid'den Ronaldo'nun 3 golü aday. Diğer aday goller ise Cuadrado, Odjidja, Lewandowski, Falcao, Neymar ve Mandzukic'e ait.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
-
Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
-
''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
Beşiktaş’tan en iyi gol için 2 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.