 Beşiktaş’tan en iyi gol için 2 aday – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş’tan en iyi gol için 2 aday

    Beşiktaş’tan en iyi gol için 2 aday
    UEFA, 'nde yılın golünü seçiyor. "Yılın golü" oylamasında 11 gol aday olarak gösterildi. Oylamada Beşiktaş'tan 'nın Dinamo Kiev'e attığı frikiği ile 'un Benfica'ya attığı vole golü yer aldı. Listede Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Real Madrid'den Ronaldo'nun 3 golü aday. Diğer aday goller ise Cuadrado, Odjidja, Lewandowski, Falcao, Neymar ve Mandzukic'e ait.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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