 Beşiktaş'tan ayrıldı! – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'tan ayrıldı!

    Beşiktaş'tan ayrıldı!

    Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan ilk ayrılan futbolcu Luiz Rhodolfo oluyor. Rholdolfo 1,4 milyon Euro karşılığında Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer oldu.

    2 sezon önce takıma katılan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.

    Bu sezon 10 maçta forma giyen Brezilyalı stoper, 1 gol attı.

    Siyah beyazlılar Rhodolfo'yu 2 sezon önce Brezilya'nın Gremio takımından 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:36
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