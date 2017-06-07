Beşiktaş'tan ayrıldı!
Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan ilk ayrılan futbolcu Luiz Rhodolfo oluyor. Rholdolfo 1,4 milyon Euro karşılığında Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer oldu.
2 sezon önce takıma katılan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.
Bu sezon 10 maçta forma giyen Brezilyalı stoper, 1 gol attı.
Siyah beyazlılar Rhodolfo'yu 2 sezon önce Brezilya'nın Gremio takımından 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:36
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Kovuldu
Toplam 75
Yorum
İlker Ne verdi ki ne kazandırdı ki arkasindan yas tutalım. Yaptıgı saygısızlık affedilemez.bunu yapabildigine t.drktr de fdrsyonuda küçük görüyor
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Kovuldu
Toplam 75
Yorum
Mehmet Can Millet hakkında yazın çizin sonra o kişi tepki gösterince ahlaksızlık olsun. Bırakın bu işleri. Olayı bilen herkes arda yı destekliyor.
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Cuma imzalıyor
Toplam 35
Yorum
hattrick İyi ki Beşiktaş var ! Beşiktaş'ın Avrupadaki başarıları Fener gibi takımlara bile Avrupalı iyi oyuncuların gelmesine sebep oluyor !
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