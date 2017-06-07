 Beşiktaş, KAP'a bildirdi – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş, KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisini 750 bin euro karşılığında İtalyan ekibi Inter'den aldı.

    Siyah beyazlı ekip, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

    Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Caner Erkin'in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

    İnter kulübüne 750.000 AVRO sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

    Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir."

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:54
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