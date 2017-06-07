Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisini 750 bin euro karşılığında İtalyan ekibi Inter'den aldı.
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Caner Erkin'in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
İnter kulübüne 750.000 AVRO sözleşme fesih bedeli ödenecektir.
Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir."
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:54
-
Cuma imzalıyor
Toplam 56
Yorum
hakan final oynayan juventus yaşları; buffon 39, chiellini 32, barzgli 36 , mandzukiç 31, higuain 30, alves 34 yaş.
-
Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
Olcayto Keşke yapmasaydı, ona yakışmadı. Ancak toptan kovulması gerekenler yerleri sağlam duruyonlar. Futbolumuzun genel durumu malum.
-
Antalyaspor'da Mbilla gözden çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
edirne1903 yıllardır 5 para etmeyen topçulara milyonlar verildi. O da belki koparırım dedi. Ama yemediler. Avrupada en fazla 200 bin verirler.
Beşiktaş, KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.