Benfica ve Talisca kar etti!

A Bola'da yayınlanan haberde, Beşiktaş'la daha önce yapılan anlaşmada siyah beyazlıların Anderson Talisca için satın alma opsiyonunun 22,5 milyon € olduğu yazılırken yeniden kiralama opsiyonunun da bulunduğu hatırlatıldı.

Beşiktaş'ın sözleşme gereği 30 Nisan'a kadar bu opsiyonlardan birini değerlendirebileceğini belirten A Bola, Kara Kartal'ın kiralama opsiyonunu kullandığını ve 2,5 milyon € karşılığında Talisca'yı bir yıl daha kiraladığını vurguladı.

Gazete ayrıca, Benfica'nın Talisca'yı Bahia'dan 4 milyon €'ya aldığını hatırlatırken Portekiz ekibinin Beşiktaş'tan bu anlaşmayla iki sezon için toplam 5 milyon € kazandığını ve böylece Talisca transferinin parasını çıkartmayı garantilediğini üstüne de 1 milyon euro kar ettiğini yazdı.

Talisca'nın da Türkiye'deki vergiler daha düşük olduğu için bu işten karlı çıktığına da dikkat çeken A Bola, Beşiktaş'la yapılan yenileme anlaşmasında Talisca'nın satın alma opsiyonunun bu kez 20 milyon € olduğunu satırlarına taşıdı.



