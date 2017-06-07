Benfica ve Talisca kar etti!
Beşiktaş'ta bir sezon daha forma giyeceği Başkan Fikret Orman tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Anderson Talisca'nın sözleşmesiyle ilgili detayları Portekiz basını açıkladı.
A Bola'da yayınlanan haberde, Beşiktaş'la daha önce yapılan anlaşmada siyah beyazlıların Anderson Talisca için satın alma opsiyonunun 22,5 milyon € olduğu yazılırken yeniden kiralama opsiyonunun da bulunduğu hatırlatıldı.
Beşiktaş'ın sözleşme gereği 30 Nisan'a kadar bu opsiyonlardan birini değerlendirebileceğini belirten A Bola, Kara Kartal'ın kiralama opsiyonunu kullandığını ve 2,5 milyon € karşılığında Talisca'yı bir yıl daha kiraladığını vurguladı.
Gazete ayrıca, Benfica'nın Talisca'yı Bahia'dan 4 milyon €'ya aldığını hatırlatırken Portekiz ekibinin Beşiktaş'tan bu anlaşmayla iki sezon için toplam 5 milyon € kazandığını ve böylece Talisca transferinin parasını çıkartmayı garantilediğini üstüne de 1 milyon euro kar ettiğini yazdı.
Talisca'nın da Türkiye'deki vergiler daha düşük olduğu için bu işten karlı çıktığına da dikkat çeken A Bola, Beşiktaş'la yapılan yenileme anlaşmasında Talisca'nın satın alma opsiyonunun bu kez 20 milyon € olduğunu satırlarına taşıdı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:38
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Kovuldu
Toplam 75
Yorum
İlker Ne verdi ki ne kazandırdı ki arkasindan yas tutalım. Yaptıgı saygısızlık affedilemez.bunu yapabildigine t.drktr de fdrsyonuda küçük görüyor
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Kovuldu
Toplam 75
Yorum
Mehmet Can Millet hakkında yazın çizin sonra o kişi tepki gösterince ahlaksızlık olsun. Bırakın bu işleri. Olayı bilen herkes arda yı destekliyor.
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Cuma imzalıyor
Toplam 35
Yorum
hattrick İyi ki Beşiktaş var ! Beşiktaş'ın Avrupadaki başarıları Fener gibi takımlara bile Avrupalı iyi oyuncuların gelmesine sebep oluyor !
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