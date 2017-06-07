 Benfica ve Talisca kar etti! – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Benfica ve Talisca kar etti!

    Benfica ve Talisca kar etti!

    Beşiktaş'ta bir sezon daha forma giyeceği Başkan Fikret Orman tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Anderson Talisca'nın sözleşmesiyle ilgili detayları Portekiz basını açıkladı.

    A Bola'da yayınlanan haberde, Beşiktaş'la daha önce yapılan anlaşmada siyah beyazlıların Anderson Talisca için satın alma opsiyonunun 22,5 milyon € olduğu yazılırken yeniden kiralama opsiyonunun da bulunduğu hatırlatıldı.

    Beşiktaş'ın sözleşme gereği 30 Nisan'a kadar bu opsiyonlardan birini değerlendirebileceğini belirten A Bola, Kara Kartal'ın kiralama opsiyonunu kullandığını ve 2,5 milyon € karşılığında Talisca'yı bir yıl daha kiraladığını vurguladı.

    Gazete ayrıca, Benfica'nın Talisca'yı Bahia'dan 4 milyon €'ya aldığını hatırlatırken Portekiz ekibinin Beşiktaş'tan bu anlaşmayla iki sezon için toplam 5 milyon € kazandığını ve böylece Talisca transferinin parasını çıkartmayı garantilediğini üstüne de 1 milyon euro kar ettiğini yazdı.

    Talisca'nın da Türkiye'deki vergiler daha düşük olduğu için bu işten karlı çıktığına da dikkat çeken A Bola, Beşiktaş'la yapılan yenileme anlaşmasında Talisca'nın satın alma opsiyonunun bu kez 20 milyon € olduğunu satırlarına taşıdı.

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:38
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