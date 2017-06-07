Balotelli Bundesliga’da
Beşiktaş'ın gündeminde olan Balotelli için flaş bir açıklama geldi. Oyuncunun menajeri Mino Raiola, İtalyan forvetin gelecek sezon Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'ta forma giyeceğini bildirdi. Balotelli bu sezon Nice'te 28 maçta 17 gol attı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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