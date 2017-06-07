 Balotelli Bundesliga’da – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Bundesliga’da

    Balotelli Bundesliga’da
    Beşiktaş'ın gündeminde olan için flaş bir açıklama geldi. Oyuncunun menajeri Mino Raiola, İtalyan forvetin gelecek sezon Bundesliga ekibi 'ta forma giyeceğini bildirdi. Balotelli bu sezon Nice'te 28 maçta 17 gol attı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
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