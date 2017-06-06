 Takımı 2-3 kere çekeriz! – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Takımı 2-3 kere çekeriz!

    Takımı 2-3 kere çekeriz!

    1903 Karakartallar Derneği’nin iftarında konuşan Orman, “Bakarsınız yarın takımı sahadan iki üç kere çekeriz. Nasılsa cezası yok” diyerek Anadolu Efes’e verilen cezaya gönderme yaptı.

    Başkan , TBF tarafından takımı sahadan çeken Anadolu Efes'e verilen '3 puan silme' cezasına tepki gösterdi. 1903 Karakartallar Derneği'nin Swissotel The Bosphorus'ta düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Orman, "Yarın (bugün) maçımız var. Bakarsınız takımı sahadan iki üç kere çekeriz. Biz de sahaya bir girer bir çıkarız. Artık moda olmuş, ceza alınmıyormuş" diyerek göndermede bulundu.

    100 MİLYON TARAFTAR
    Orman, "Hedeflerimizden biri de 100 milyon Beşiktaşlıya ulaşmak. Türkiye'de 80 milyon var, yurt dışındakilerle beraber 90 milyon olur. Yine de 100'ü bulmak zor. İlk tohumu Kerkük'te attık" dedi.

    BONSERVİS İSTEYENİ KESECEĞİZ
    Önceki akşam Bursa Beşiktaşlılar Derneğinin iftarına katılan Fikret Orman, hediye edilen kılıç kalkanı alırken, "İhtiyaç vardı transfer döneminde. Bonservis isteyenleri keseceğiz" diye espri yaptı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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