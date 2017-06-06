Takımı 2-3 kere çekeriz!
1903 Karakartallar Derneği’nin iftarında konuşan Orman, “Bakarsınız yarın takımı sahadan iki üç kere çekeriz. Nasılsa cezası yok” diyerek Anadolu Efes’e verilen cezaya gönderme yaptı.
100 MİLYON TARAFTAR
Orman, "Hedeflerimizden biri de 100 milyon Beşiktaşlıya ulaşmak. Türkiye'de 80 milyon var, yurt dışındakilerle beraber 90 milyon olur. Yine de 100'ü bulmak zor. İlk tohumu Kerkük'te attık" dedi.
BONSERVİS İSTEYENİ KESECEĞİZ
Önceki akşam Bursa Beşiktaşlılar Derneğinin iftarına katılan Fikret Orman, hediye edilen kılıç kalkanı alırken, "İhtiyaç vardı transfer döneminde. Bonservis isteyenleri keseceğiz" diye espri yaptı.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:14
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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