 Rhodolfo gün sayıyor – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    gün sayıyor

    Rhodolfo gün sayıyor
    , Brezilya'ya dönmek için gün sayıyor. Flamengo'nun kulüp doktoru Marcio Tanure de, Rhodolfo'nun geçirdiği diz ameliyatı raporlarını inceleyip bir sorun olmadığı raporunu verdi. Rhodolfo için 4 milyon Brezilya reali teklif edildiği, anlaşmanın yarına kadar tamamlanacağı vurgulandı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:00
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