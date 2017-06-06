 Gökhan’a form ikazı – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Gökhan’a form ikazı

    Gökhan’a form ikazı
    Bu sene kanatlarda yoğun bir rekabetin yaşanması beklenen Beşiktaş'ta 'in Gökhan Töre'yi uyardığı bildirildi. Gelen haberlere göre usta hoca, Gökhan'a kalmak istiyorsa iki kanadı da kullanması gerektiğini söyledi ve beklediği performansı gösteremezse gideceğinin altını çizdi.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:01
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