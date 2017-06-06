Başkan Orman yeni projesini açıkladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dünyanın her coğrafyasına yayılmak istediklerini söyleyerek, “İşlerimizden bir tanesi de; 100 milyon Beşiktaşlıya ulaşmak. Dünyanın her coğrafyasına yayılmalıyız” dedi.
"Stadımızda artık küfür yok"
Vodafone Park'ın kendilerine çok şey kattığını aktaran Orman, "Stadımızı yaptık ve taraftarımızın da profili değişti. Artık olaylar olmuyor, küfür edilmiyor. Zamanında kimse bilet almasın, maçlarımıza gelinmesin diye kampanyalar yapıldı. O zaman maçlara gelenler bize bağırmak için geliyorlardı. Ama hiç kimseye taviz vermedik. Bugüne gelene kadar da çok büyük mücadele ettik. Süleyman abiden sonra bu konu üzerinde duran en çok biz olduk. Beşiktaş tapulu malımız değil. Bazen sertleştiğimiz de oluyor ama her şeyi Beşiktaş için yapıyoruz" şeklinde konuştu.
"Bakarsınız takımı sahadan çekeriz"
Beşiktaş Sompo Japan'ın yarın oynayacağı Anadolu Efes maçına da değinen Fikret Orman, şunları söyledi:
"Yarın da basket maçımız var. Bakarsınız takımımızı sahadan 2-3 defa çekeriz. Artık moda olmuş, ceza almıyormuş. Biz de sahaya bir gireriz bir çıkarız. Yarın bütün taraftarlarımızı maça bekliyorum. İnşallah finali görürüz. Finalde de hayırlısı olur."
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:28
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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