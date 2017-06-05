Beşiktaşlılar, Brooklyn Köprüsü'nde
Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ın New York'taki taraftarları, Brooklyn Köprüsü'nde Beşiktaş bayrakları ve marşları eşliğinde şampiyonluk yürüyüşü gerçekleştirdi.
Siyah-beyaz renklere gönül veren New York'taki Türklerden oluşan 100'e yakın taraftar, Beşiktaş'ın şampiyonluğu nedeniyle Brooklyn Köprüsü'nün Brooklyn ayağı yakınındaki parkta toplandı.
Parkta, büyük Beşiktaş bayrağıyla fotoğraf çektiren taraftarlar, burada davul zurna eşliğinde halay çekti.
- Köprü üzerinde siyah ve beyaz balonlar uçurdular
Ellerindeki Beşiktaş flama ve bayraklarıyla marşlar eşliğinde Manhattan yönüne doğru yürüyen taraftarlar, köprü üzerinde siyah ve beyaz balonlar uçurduktan sonra yürüyüşe son verdi.
Köprüden geçen bazı araçların kornalarına basarak Beşiktaşlıların kutlamasına katıldıkları görülürken, taraftarların coşkusu turistlerin de ilgisini çekti.Manhattan ile Brooklyn'i birbirine bağlayan East River (Doğu Nehri) üzerinde 1883'te hizmete açılan Gotik tarzdaki dönemin mühendislik harikası Brooklyn Köprüsü, New York'a gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:22
-
3 yıllık imza atacak
Toplam 10
Yorum
karakter meselesi 11 kişi defansla bunu da yapabilirsin..zor değil..yunan avrupa şampiyonu olmuştu.
-
''Neden üçüncüsünüz!''
Toplam 22
Yorum
derya54 ya neden 3.yüz 8 yıl aradan sonra bjk yıllarca 3 tü unuttunuz galiba çok komik rvp nin hareketini söliycene talisca nın yakışıyo herhalde
-
3 yıllık imza atacak
Toplam 10
Yorum
a.avcı konyayı 11 kişiyle kale çizgisine dizen adam..zeka bu mu.
Beşiktaşlılar, Brooklyn Köprüsü'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.