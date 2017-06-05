 Beşiktaş için flaş iddia! – Fotomaç – 05 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş için flaş iddia!

    Beşiktaş için flaş iddia!

    Manchester City'nin İspanyol yıldızı 'ın bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

    Manchester City'nin İspanyol yıldızı 'ın bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.Beyaz Tv, İspanyol yıldızın, sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'la anlaşmaya vardığını açıkladı.

    Beşiktaş'ın Jesus Navas'ı bonservis bedeli olmadan 2+1 yıllığına renklerine bağladığını ifade edilirken yıldız futbolcuya senelik 3,4 milyon euro verileceği belirtildi.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş için flaş iddia! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.