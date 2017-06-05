Beşiktaş için flaş iddia!
Manchester City'nin İspanyol yıldızı Jesus Navas'ın bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.
Manchester City'nin İspanyol yıldızı Jesus Navas'ın bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.Beyaz Tv, İspanyol yıldızın, sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'la anlaşmaya vardığını açıkladı.
Beşiktaş'ın Jesus Navas'ı bonservis bedeli olmadan 2+1 yıllığına renklerine bağladığını ifade edilirken yıldız futbolcuya senelik 3,4 milyon euro verileceği belirtildi.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 25
Yorum
Ramazan GALATASARAY İ NE HALE GETİRDİNIZ YAZİKKK SİNAN 3.5 MİLYON EURO ŞAKA GİBİ ESKİ GALATASARAY İ ÖZLEDİM AVRUPA FATİHİ NERDESİN ASLANIM
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 3
Yorum
koyulacivert Sezona yine aynı kadro V.D JS VŞ,OT,SU. EE başlarsa seyirciyi bir daha mum la arar..
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Kucka seferi
Toplam 1
Yorum
erol Trabzonu rezil ettiniz.bursa maçı normal değil.çıkcaksın delikanlı gibi topunu oynayacaksınn.
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