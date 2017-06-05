Beşiktaş için flaş iddia!

Manchester City'nin İspanyol yıldızı Jesus Navas'ın bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.Beyaz Tv, İspanyol yıldızın, sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'la anlaşmaya vardığını açıkladı.



Beşiktaş'ın Jesus Navas'ı bonservis bedeli olmadan 2+1 yıllığına renklerine bağladığını ifade edilirken yıldız futbolcuya senelik 3,4 milyon euro verileceği belirtildi.