Başkan Orman yeni projesini açıkladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dünyanın her coğrafyasına yayılmak istediklerini söyleyerek, “İşlerimizden bir tanesi de; 100 milyon Beşiktaşlıya ulaşmak. Dünyanın her coğrafyasına yayılmalıyız” dedi.
"Stadımızda artık küfür yok"
Vodafone Park'ın kendilerine çok şey kattığını aktaran Orman, "Stadımızı yaptık ve taraftarımızın da profili değişti. Artık olaylar olmuyor, küfür edilmiyor. Zamanında kimse bilet almasın, maçlarımıza gelinmesin diye kampanyalar yapıldı. O zaman maçlara gelenler bize bağırmak için geliyorlardı. Ama hiç kimseye taviz vermedik. Bugüne gelene kadar da çok büyük mücadele ettik. Süleyman abiden sonra bu konu üzerinde duran en çok biz olduk. Beşiktaş tapulu malımız değil. Bazen sertleştiğimiz de oluyor ama her şeyi Beşiktaş için yapıyoruz" şeklinde konuştu.
"Bakarsınız takımı sahadan çekeriz"
Beşiktaş Sompo Japan'ın yarın oynayacağı Anadolu Efes maçına da değinen Fikret Orman, şunları söyledi:
"Yarın da basket maçımız var. Bakarsınız takımımızı sahadan 2-3 defa çekeriz. Artık moda olmuş, ceza almıyormuş. Biz de sahaya bir gireriz bir çıkarız. Yarın bütün taraftarlarımızı maça bekliyorum. İnşallah finali görürüz. Finalde de hayırlısı olur."
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:13
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Rota Mario Gomez'e döndü
Toplam 27
Yorum
ahmet ığf 16m satış yaptınız eyvAllah'ta dağ gibi birikmiş borçlarınız ne olacak kardeş?
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Beşiktaş için flaş iddia!
Toplam 80
Yorum
josef eger hbr dogruysa yaziklar olsun bizim takimlara.yurticindeki futbolculara ayni anda teklif yapmak normal ama avrpada bile ayni futbolcular
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Rize hedef saptırıyor!
Toplam 40
Yorum
nturk he he oyle
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