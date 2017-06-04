 Osmanlıspor’dan Kartal’a alkışlı jest – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    ’dan Kartal’a alkışlı jest

    Osmanlıspor’dan Kartal’a alkışlı jest
    'un teknik ekibi ve oyuncuları, siyah-beyazlı takımı seremoni öncesi alkışlarla karşıladı. Çıkış tüneli önünde iki sıra halinde Beşiktaşlı futbolcuları bekleyen Osmanlısporlular, Beşiktaş'ı şampiyonluğundan dolayı kutladı. Konuk ekip sahaya "ŞampiyONBEŞiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" yazılı pankartla çıktı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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