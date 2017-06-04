Güneş'ten Demba Ba ve Aboubakar sözleri
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kalitemizi yükseltmeliyiz. Demba Ba ve Aboubakar'ın kalmasını isterim" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:
"Güzel konularla gündem oluşturmak varken sürekli bir gerginlik oluşturuluyor. Bazen başkanla çatışıyoruz ama Beşiktaş'ta transfere yönetim kurulu karar verir. Sezon başında Demba Ba'nın gitmesini istemedim ama şartlar bunu gerektirdi. Yönetimi eleştireyim. Talisca ve Aboubakar'ın kiralık olarak alınmasını doğru bulmuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kalitemizi yükseltmeliyiz. Demba Ba ve Aboubakar'ın kalmasını isterim. Tolga geçen sezon iyi olmasına rağmen baskı nedeniyle kaleci aldık. Sosa gitmesin diye çok direndim ama şartlar bunu gerektirdi. Geçen sezonki şampiyonluk statsız olmamıza rağmen bence daha rahattı. Bu sezon daha çok zorlandık. Gökhan Töre'yi sezon başı kampında takip edeceğiz. Bazı mevkilerde fazla oyuncularımız var. Lyon maçı bizi olumsuz olarak çok etkiledi. Özür dileyerek söylüyorum Başakşehir maçında benim oyuncularım hiçbir şey yapmadı. Hiç tepki vermedi. Başakşehir iyi gözüktü."
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:40
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''2 hafta sonra tekrar sezonu açacağız"
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juan10 3-4-3 yada 3-4-1-2 ye alışmalıyız. 4-4-2 bitti artık. 4-3-3 de orta saha yol geçen hanı oluyor. 4-2-3-1 de gol atamıyoruz. En iyi 3-4-3
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Yanal rezaleti
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