 Caner 223 gün sonra ilk 11’de – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Caner 223 gün sonra ilk 11’de

    Caner 223 gün sonra ilk 11’de
    Adriano'nun yerine forma giyen , 223 gün sonra ilk 11'de şans buldu. 23 Ekim 2016'daki Antalyaspor karşılaşmasında ağır bir sakatlık yaşayan Caner, iyileşmesinin ardından ilk maçına geçen hafta Gaziantep'te çıkmıştı. Gökhan İnler de 21 hafta sonra 11'de görev aldı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:25
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