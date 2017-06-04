Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e 66-65 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan'da kulüp yetkilileri, müsabaka içinde yaşananlarla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurusunu yaptı.
Federasyona yaptıkları başvurunun cevabını beklediklerini belirten Kumuşoğlu, "Biz de maçı bırakıp gidebilirdik ama efendiliğimizi gösterdik ve oyuna devam ettik. Türk sporu açısından en doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. Sporun sahada yapılacağını, sahada kazanılacağını düşünüyoruz. Bunu da yapabilecek güçteyiz zaten." ifadelerini kullandı.
Hakemlerin olay anına kadar adil bir şekilde maç yönettiğini savunan siyah-beyazlı yönetici, "Hakemler dürüstçe maçı yönetmeye çalıştı. Lehimize bir şey yoktu ama rakibimizin yaptığından sonra baskı altında kaldıklarını düşünüyorum. Herkes üzgün bu durumdan. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu. Sanırım Türk spor tarihinde maçın ortasında oyunu bırakıp çıkmak sonra yeniden girmek ilk kez oldu." yorumunda bulundu.
- Özköse: "Karar ne olursa olsun Anadolu Efes'i eleyeceğiz"
Beşiktaş Kulübünde bir dönem basketbol şubesinin yöneticiliğini yapan şu an ise pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu yönetici olan Hakan Özköse ise yaşananlara tepki gösterdi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun Beşiktaş Sompo Japan lehine karar vermesi gerektiğini savunan Özköse, "Tuncay Özilhan 'Çıkıyoruz.' dedi ve takımı sahadan çekti. Federasyona gerekli tüm itirazlarımızı yaptık. Karar ne çıkar bilmiyorum ama biz Anadolu Efes'i eleyeceğiz ve finale çıkacağız." şeklinde konuştu.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:07
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"Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz"
Toplam 11
Yorum
Hakan Kardeşim istediyini al o önemli değil..sen bu takima ne katki yaptin bu nu bize söyle
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Yanal'dan Ç.Rize açıklaması
Toplam 30
Yorum
Scandal61 Tıpkı sizin Sivas, Eskişehir, Rize, Gaziantep dostluklarınızın olduğu gibi. Bir de çok düzgünmüşsünüz gibi konuşuyorsunuz ya hayret gerçkten
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Devlerin savaşı
Toplam 1
Yorum
TAM 35 GÖZ GÖZ GÖZTEPE
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