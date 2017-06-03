"Satın o zaman..."
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aboubakar için Porto ile kıran kırana bir pazarlık sürdürüyor.
Beşiktaş Başkanı, bununla da yetinmedi ve şöyle devam etti: "Eğer 10 milyon euro veriyorlarsa, hiç durmayın F.Bahçe'ye satın. UEFA ile sizin gibi sorunları varken, nasıl o rakamı verecekler acaba, ben de çok merak ediyorum doğrusu!"
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:13
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Chiriches bitti bitiyor
Toplam 1
Yorum
baris bize saglam kapi gibi defans lazim bize adam gibi adam futbola ac futbolcu lazim artik bu buyuklugumuzu gosterme zamani ?
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Aziz Yıldırım hakkında flaş karar!
Toplam 8
Yorum
HUKUKÇU Bu kararı veren sayın Savcımızı buradan HSYK ya şikayet ediyoruz...
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F.Bahçe, 5 kadın voleybolcu ile devam etmeyecek
Toplam 2
Yorum
semih fener de sizleri paspas edip duruyor...o kadar olsun artık...
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