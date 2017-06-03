“Şampiyon Beşiktaş’ı tebrik ederim”
Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, iyisiyle kötüsüyle bir sezonun geride kaldığını belirterek, “Şampiyon olan Beşiktaş’ı, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayan Başakşehir’i, Türkiye Kupası’nı kazanan Konyaspor’u ve mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum” dedi.
"BURSASPOR'U BAŞARILARINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM"
Son hafta ligde kalan eski takımı Bursaspor hakkında da açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, "Bursaspor'da daha önce görev yaptığım için ayrı bir yeri var. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Onlarla beraber biz de sevindik. İnşallah seneye bizler de dahil derslerimizi çıkarıp, hazırlanırız. Bu sezon herkese hayırlı olsun" diye konuştu.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:40
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Bence Arena Spartacus Gladiator
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Feda Veliyev Ben Azerbaycandan Beşiktaşı Seve Seve İzliyorum Kalbimin Sahibi Beşiktaş
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 9
Yorum
Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
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