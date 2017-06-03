 Porto: F.Bahçe istiyor! Orman: Satın o zaman – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    : F.Bahçe istiyor! Orman: Satın o zaman

    Porto: F.Bahçe istiyor! Orman: Satın o zaman

    Başkanı , için ile kıran kırana bir pazarlık sürdürüyor.

    Siyah-beyazlı kulübün Başkanı, çarşamba günü görüştüğü Başkanı'nın "F.Bahçe de Aboubakar'ı istiyor" restine karşılık, "Benfica Başkanı da, Raul Jimenez için beni bekliyor" restini çekerek adeta şok etti. Başkanı, bununla da yetinmedi ve şöyle devam etti: "Eğer 10 milyon euro veriyorlarsa, hiç durmayın F.Bahçe'ye satın. UEFA ile sizin gibi sorunları varken, nasıl o rakamı verecekler acaba, ben de çok merak ediyorum doğrusu!"
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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