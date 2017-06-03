İstanbul Boğazı siyah-beyaza büründü
Sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, bugün Osmanlıspor maçı öncesi İstanbul Boğazı'nda teknelerle şov yaptı. Siyah-beyazlı takıma yüzlerce tekne eşlik ederek, boğazı adeta siyah-beyaz renklere bürüdüler.
Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, kutlamalara İstanbul Boğazı'nda başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan futbolcular, oradan Anadolu Hisarı'na geçtiler. Buradan teknelere binen siyah-beyazlı oyunculara taraftarlar da başka teknelerle eşlik etti. 3.yıldızı kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla İstanbul Boğazını adeta siyah-beyaza boyadı. Boğazı geçerek Dolmabahçe'ye gelen olan Beşiktaş kafilesi buradan üstü açık otobüs ile Vodafone Stadı'na doğru hareket etti.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:11
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Aziz Yıldırım'dan flaş Lens açıklaması
Toplam 7
Yorum
FAA lensin formasını storelardan alabilirsiniz diyebilirmisiniz yine febeliler ? yer mi ?
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 4
Yorum
yoksa evrakta sahtecilik mi ? :) fikret orman bu belgeyi isteyeli 5 ay olmuş , sen eline bi kağıt alıp işte burada belge diyosun aziz yıldırım. neden göstermedin basına ?
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Ali Koç başkanlığa adaylığını açıkladı!
Toplam 11
Yorum
RVPersie Ali Koç 'BAŞKAN' FENERBAHÇE Şampiyon...
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