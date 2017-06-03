İstanbul Boğazı siyah-beyaza büründü

Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, kutlamalara İstanbul Boğazı'nda başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan futbolcular, oradan Anadolu Hisarı'na geçtiler. Buradan teknelere binen siyah-beyazlı oyunculara taraftarlar da başka teknelerle eşlik etti. 3.yıldızı kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla İstanbul Boğazını adeta siyah-beyaza boyadı. Boğazı geçerek Dolmabahçe'ye gelen olan Beşiktaş kafilesi buradan üstü açık otobüs ile Vodafone Stadı'na doğru hareket etti.



