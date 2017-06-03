“Hedefimiz 5. yıldız”

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, ”Ben daha evvel de söyledim, şimdi de söylüyorum, bu bir hayal ama neden olmasın, 3 yıldız yetmez, 4 yıldız yetmez, hedefimiz 5” dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında evinde Osmanlıspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bugün daha özel bir gün. Beşiktaş'ın şampiyonluğu hem Beşiktaş'a hem de Türkiye futbolseverlere hayırlı, uğurlu olsun. Beşiktaş taraftarı bu mutluluğu hak eden taraftı. Biz onların mutluluğu için gereken mücadeleyi verdik. Karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Ben daha evvel de söyledim, şimdi de söylüyorum, bu bir hayal ama neden olmasın, 3 yıldız yetmez, 4 yıldız yetmez, hedefimiz 5. hayırlı olsun" şeklinde konuştu.