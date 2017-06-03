Gökhan Gönül'den Aykut Kocaman sözleri
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıracağını söyledi.
Beşiktaş ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıracağını söyledi.
A Spor'a özel bir röportaj veren Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ı çok sevdiğini ve kendisine birçok kez fikir danıştığını belirtti.
Gökhan Gönül'ün diğer açıklamaları şöyle;
"Başakşehir'in ligi ilk sıralarda bitirebileceğini düşünmüyordum. Son 4-5 haftada Başakşehir bizi çok tedirgin etti. Bütün sezon verdiğimiz emeğin karşılığını şampiyonlukla almak büyük mutluluk. Şampiyonlar Ligi'nden kötü bir şekilde elendik. Önümüzdeki yıl Avrupa'da daha başarılı olmalıyız."
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:48
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Toplam 5
Yorum
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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