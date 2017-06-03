 "F.Bahçe'yi ayağa kaldırır" – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    "F.Bahçe'yi ayağa kaldırır"

    "F.Bahçe'yi ayağa kaldırır"

    Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu , Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıracağını söyledi.

    Beşiktaş ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan , Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıracağını söyledi.

    A Spor'a özel bir röportaj veren Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ı çok sevdiğini ve kendisine birçok kez fikir danıştığını belirtti.

    Gökhan Gönül'ün diğer açıklamaları şöyle;

    "Başakşehir'in ligi ilk sıralarda bitirebileceğini düşünmüyordum. Son 4-5 haftada Başakşehir bizi çok tedirgin etti. Bütün sezon verdiğimiz emeğin karşılığını şampiyonlukla almak büyük mutluluk. Şampiyonlar Ligi'nden kötü bir şekilde elendik. Önümüzdeki yıl Avrupa'da daha başarılı olmalıyız."

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:02
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