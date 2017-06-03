"F.Bahçe'yi ayağa kaldırır"
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıracağını söyledi.
Beşiktaş ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıracağını söyledi.
A Spor'a özel bir röportaj veren Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ı çok sevdiğini ve kendisine birçok kez fikir danıştığını belirtti.
Gökhan Gönül'ün diğer açıklamaları şöyle;
"Başakşehir'in ligi ilk sıralarda bitirebileceğini düşünmüyordum. Son 4-5 haftada Başakşehir bizi çok tedirgin etti. Bütün sezon verdiğimiz emeğin karşılığını şampiyonlukla almak büyük mutluluk. Şampiyonlar Ligi'nden kötü bir şekilde elendik. Önümüzdeki yıl Avrupa'da daha başarılı olmalıyız."
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:02
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
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Bence Arena Spartacus Gladiator
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
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Feda Veliyev Ben Azerbaycandan Beşiktaşı Seve Seve İzliyorum Kalbimin Sahibi Beşiktaş
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 9
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Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
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