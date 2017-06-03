"F.Bahçe'yi ayağa kaldırır"

Beşiktaş ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıracağını söyledi.

A Spor'a özel bir röportaj veren Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ı çok sevdiğini ve kendisine birçok kez fikir danıştığını belirtti.

Gökhan Gönül'ün diğer açıklamaları şöyle;

"Başakşehir'in ligi ilk sıralarda bitirebileceğini düşünmüyordum. Son 4-5 haftada Başakşehir bizi çok tedirgin etti. Bütün sezon verdiğimiz emeğin karşılığını şampiyonlukla almak büyük mutluluk. Şampiyonlar Ligi'nden kötü bir şekilde elendik. Önümüzdeki yıl Avrupa'da daha başarılı olmalıyız."



